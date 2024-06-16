値下げ！北欧調パイン材無垢ウッドロングベンチ L木製長椅子ウッドチェアスツール

北欧デザインの素敵な木製椅子。パイン家具新入荷です。材質は軽くて持ち運びに便利なマツ科のパイン材です。ナチュラルな木目模様が特徴的で、軽さの割に丈夫な木材です。ウレタン塗装済み商品ですので、色移り、傷汚れが付きにくい質感です。シンプルでやさしいお色が高級感、アンティーク感があり、大人気商品。スツールにはもちろん、花台やショップのディスプレイ、おしやれなマルチ台として使い方は様々です！座面が広めで安定感があり、丈夫で、すごく座りやすい商品ですよ！ご注意）基本的に送料込みですが、沖縄県、離島の場合は送料が別途でかかります。あらかじめコメントにてご連絡くださいませ。北海道はかかりません。【商品状態説明】座面少々の色むら有り。こちらの商品は、現品画像になります。完成品になります。【サイズ】 横幅：80㎝(座面) 奥行：22㎝(座面) 高さ：43㎝※足奥行幅22cm 【素材】 パイン材、松材無垢【カラー】 ブラウン【参考価格】 ￥16,800



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