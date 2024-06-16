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カリモク60 Kチェア 2シーターウールブラウン 栗材【限定品】
商品番号 O93061132776
商品名

カリモク60 Kチェア 2シーターウールブラウン 栗材【限定品】
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 32,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「カリモク60+カリモク」限定第2弾[2010年3月　全国60台限定発売]日本の優れた製品を復刻販売するプロジェクト「60VISION（ロクマルヴィジョン）」。その「60VISION」を代表する製品といって過言でないのが、この\"Kチェア\"です。今回の限定Kチェアは、材料・張り地にこだわりをもった「カリモク60＋カリモク」のプレミアムバージョン第2弾。日本国内産の木材にこだわり、木部には岩手県八幡平で伐採された希少価値の高い栗材を、張り地には天然素材フラノウールを使用しました。幅/奥行/高さ/座面高さ1330mm700mm700mm370mm参照URL：https://www.felice-lifedesign.com/products/w361735470小キズは写真8,9,10を参照ください。
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