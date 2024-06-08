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商品詳細
ブーリのマットレス単体での出品です。幅700mm長さ1190mm厚み120mmです。メルカリで間違えて購入してしまい、すぐに別のマットレスを購入したため、私の家庭では5日ほどしか使用していません。汚れの写真を掲載しましたが、前に使われた方の使用でついた物です。マットレス全体に5.6箇所黄ばみが見られ、全体に毛羽立ちはあります。ただ、使用上は全く問題なく、サイズさえ合っていれば私もこのまま使用しました。定価27,500円税込4歳までのベットシリーズでピッタリとハマるサイズです。#boori厚さ···10～19.9cmサイズ···シングルマットレスの種類···スプリングマットレス
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