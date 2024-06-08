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ピンクハウス　コーヒーカップお皿セット
商品番号 C71503754444
商品名

ピンクハウス　コーヒーカップお皿セット
ブランド名 ピンクハウス
特別価格 税込 1,714 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用の物を外装から出して保管しておりましたので埃の付着あります。発送時はなるべく綺麗にしてメルカリ便にて発送します。お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)素材···陶磁器(セラミック)素材···ガラス素材···陶磁器(セラミック)素材···その他
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