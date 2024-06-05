切り株スツール　焼杉　丸太

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商品詳細
♡16,000円から価格見直しました！元々芯に穴が空いていた切り株を、アレンジして変形スツールにしてみました。焼杉にしたので、まるでチョコ掛けのバウムクーヘンです。^_^☆くっつけたサイズ:直径39〜43cm（楕円） 高さ:約41cm☆くっつけて置くのもよし、少しずらして配置するのもよし。置き方次第で違う雰囲気を味わえます。☆山から木を搬入する時に使う、トビという道具の跡があります。8枚目の画像を参考にして下さい。☆焼いてしっかりと磨いてあります。全体的にスベスベに仕上げてあります。座面は、触ると年輪の凹凸を感じられる仕上りです。☆大型の帯のこぎりで、カットしているので、ガタつきはありません。☆椅子としてはもちろん、ディスプレイに、ちょっとした置き台に。No.97#椅子#ディスプレイ#きりかぶ#置き台#ベンチ#和テイスト#テーブル
http://narcologia.ru/goods/Adder689775.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador791306.html
http://narcologia.ru/goods/Addict772818.html
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