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切り株スツール　焼杉　丸太
商品番号 O46737757624
商品名

切り株スツール　焼杉　丸太
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 5,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♡16,000円から価格見直しました！元々芯に穴が空いていた切り株を、アレンジして変形スツールにしてみました。焼杉にしたので、まるでチョコ掛けのバウムクーヘンです。^_^☆くっつけたサイズ:直径39〜43cm（楕円）　　　　　　高さ:約41cm☆くっつけて置くのもよし、少しずらして配置するのもよし。置き方次第で違う雰囲気を味わえます。☆山から木を搬入する時に使う、トビという道具の跡があります。8枚目の画像を参考にして下さい。☆焼いてしっかりと磨いてあります。全体的にスベスベに仕上げてあります。座面は、触ると年輪の凹凸を感じられる仕上りです。☆大型の帯のこぎりで、カットしているので、ガタつきはありません。☆椅子としてはもちろん、ディスプレイに、ちょっとした置き台に。No.97#椅子#ディスプレイ#きりかぶ#置き台#ベンチ#和テイスト#テーブル
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