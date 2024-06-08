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ロフトベッド シングル ロータイプ フレーム すのこベッド 木製ベッド
商品番号 O21271886621
商品名

ロフトベッド シングル ロータイプ フレーム すのこベッド 木製ベッド
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 10,119 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※大阪府内でしたら➕5000円で自家用車にて発送いたします。購入前にコメント下さい。※地域によりますが着払いor送料込だと➕2万円程かかります。※直接引渡しも可能です。ロフトベッドシングルロータイプベッドフレームコンパクト木製宮付き棚付きコンセントすのこベッドすのこ床板安心設計頑丈設計ハシゴ木製ロフトベッド楽天市場で先月購入しました。色は1枚目ホワイトです。部屋のイメージに合わず新しいベットを購入する為出品します。使用期間は1ヶ月弱です。使用の際の目立った傷や汚れはありません。組み立てた際の傷などはあるかもしれません。(ネジ周り等)
http://narcologia.ru/goods/peroration170915.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild44552.html
http://narcologia.ru/goods/recycling602014.html
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