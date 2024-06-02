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クラブチェア レザー オットマン スツール 英国スタイル アンティーク オーク
商品番号 T80296777739
商品名

クラブチェア レザー オットマン スツール 英国スタイル アンティーク オーク
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 23,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#舶来堂スツールにて他シリーズも展開しております。サイズ：W73×D36×H57cm材質：天然木化粧合板仕様：ラッカー塗装アジアンテイストのオーク(楢材）クラブチェア玄関、リビング、ベッドルームどこでも使える肘付スツールです。立ち上がる際もアームがあるので楽です。本商品はアンティーク仕上げとなりますので色ムラ等、1点1点色味や表情が若干異なる事がございます。※九州・北海道・沖縄・離島など一部地域の場合、送料が異なる場合がざいます。ご購入前にコメントにてご相談くださいませ。627-017
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