文房具　中国古美術　松鶴綠端溪硯　紫檀蓋付き

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時代感を感じさせる一品かと思います。◾️最大サイズ28.8cmx22cmx4cm重さ；約4600g手作業での採寸の為、若干誤差がある場合があります。ご了承下さい。◾️汚れ・傷等時代の経過による擦れや汚れは画像にてご確認くださいませ。◾️付属品画像のみでございます。当方は特別な専門知識がないため説明不足の場合があるかもしれません。大変申し訳ございませんがご容赦お願い致します。-商品の状態や評価は個人差があります。最終的には画像をよくご覧いただき各々でご判断ください。何卒、ご理解、ご了承のもと画像閲覧にて、ご検討、ご購入して頂けましたら助かります。以上をご理解頂いた上でのご入札をお願いいたします。■発送方法について緩衝材を十分に使用して包み、らくらくメルカリ便にてお送りさせていただきます。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#伝統工芸品#ジュエリーボックス#古美術#仏像