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書道　玉光堂金箔巻き油煙墨　 墨運堂人形型墨 古墨
商品番号 Y75789470949
商品名

書道　玉光堂金箔巻き油煙墨　 墨運堂人形型墨 古墨
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 2,556 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目立つ傷や汚れはありませんが、箱は古いです未使用品です中古品としてご理解頂きご購入下さいませどちらも、高い値段で販売されているようです。セットでいかがでしょうか。
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