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定価12万円(送料33000円込) ニトリ本革ソファ ビリーバ　三人がけ
商品番号 O88866960632
商品名

定価12万円(送料33000円込) ニトリ本革ソファ ビリーバ　三人がけ
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 18,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年9月購入、10月から使用の品です。引っ越しするので出品します。ニトリ　ビリーバ　幅206×奥行97×高さ99cm同系の参考　インフレで現在は高騰しています。https://www.nitori-net.jp/ec/product/1154570/・少し爪痕等もあるので傷有りにしてます、使用には全く問題ありません。・電動でリクライニングも可能な高級品です。・背もたれを倒してテーブルにもできます。・神経質な方はご遠慮ください。・着払いができないため元払いになります。
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