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スウェーデンRorstrand（ロールストランド）イヤープレート1976年
商品番号 E99687969032
商品名

スウェーデンRorstrand（ロールストランド）イヤープレート1976年
ブランド名 Espare
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スウェーデンの陶器メーカー、Rorstrand（ロールストランド）社のイヤープレートです。GunnarNylundデザインによる、味わい深いブルーの濃淡で表現された素敵な作品です。デザインのモチーフは、「ニルスのふしぎな旅」という物語です。「ニルスのふしぎな旅」は、ニルス少年が妖精によって小人にされ、ガチョウのモルテンやガンの群れと一緒にスウェーデン中を旅する物語です。私が小さい頃、日本でもアニメ化されガチョウの背中に乗って旅をするファンタジーに憧れを持ったものです。各年のプレートを縁取る花の模様は、スウェーデンの各地方を象徴する花（ランドスケープ・フラワー）となっています。■製造国：スウェーデン■メーカー：Rorstrand（ロールストランド）■サイズ　：縦19.5cm、横19.5cm
http://narcologia.ru/goods/response183342.html
http://narcologia.ru/goods/procurement628333.html
http://narcologia.ru/goods/enquire245089.html
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