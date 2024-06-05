- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- キッチン/食器
- >
- 食器
- >
- スウェーデンRorstrand（ロールストランド）イヤープレート1976年
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
スウェーデンの陶器メーカー、Rorstrand（ロールストランド）社のイヤープレートです。GunnarNylundデザインによる、味わい深いブルーの濃淡で表現された素敵な作品です。デザインのモチーフは、「ニルスのふしぎな旅」という物語です。「ニルスのふしぎな旅」は、ニルス少年が妖精によって小人にされ、ガチョウのモルテンやガンの群れと一緒にスウェーデン中を旅する物語です。私が小さい頃、日本でもアニメ化されガチョウの背中に乗って旅をするファンタジーに憧れを持ったものです。各年のプレートを縁取る花の模様は、スウェーデンの各地方を象徴する花（ランドスケープ・フラワー）となっています。■製造国：スウェーデン■メーカー：Rorstrand（ロールストランド）■サイズ ：縦19.5cm、横19.5cm
http://narcologia.ru/goods/response183342.html
http://narcologia.ru/goods/procurement628333.html
http://narcologia.ru/goods/enquire245089.html
Amazon.co.jp: Rörstrand ロールストランド イヤープレート 1976 ...
RORSTRAND／ロールストランド Xmasイヤープレート1970-1980年- 暮らしのたからもの
PetaPeta北欧雑貨ショップ＞＞Rorstrand（ロールストランド ...
北欧食器・ロールストランド・RORSTRAND・1976年クリスマスプレート・箱付 - ファイヤーキング 卸 仕入れ 小売 通販サイト - Fire King AG
RORSTRAND／ロールストランド Xmasイヤープレート1970-1980年- 暮らしのたからもの
RORSTRAND／ロールストランド Xmasイヤープレート1970-1980年- 暮らしのたからもの
Rorstrand｜母の日、父の日イヤープレート - haluta(ハルタ ...
c3869c]イヤープレート 1976年 [Gustavsberg/Sweden］ | 北欧 ...
Rorstrand クリスマスプレート 1984年 ロールストランド ...
Gustavsberg/グスタフスベリ/Jul tallrik/クリスマス プレート/1976...
北欧食器・ロールストランド・RORSTRAND・1976年クリスマスプレート・箱付 - ファイヤーキング 卸 仕入れ 小売 通販サイト - Fire King AG
Gustavsberg》クリスマスイヤープレート 1979年 | sugallery
ロールストランド/Rorstrand シルビア/Sylvia コーヒーカップ ...
http://narcologia.ru/goods/response183342.html
http://narcologia.ru/goods/procurement628333.html
http://narcologia.ru/goods/enquire245089.html
Amazon.co.jp: Rörstrand ロールストランド イヤープレート 1976 ...
RORSTRAND／ロールストランド Xmasイヤープレート1970-1980年- 暮らしのたからもの
PetaPeta北欧雑貨ショップ＞＞Rorstrand（ロールストランド ...
北欧食器・ロールストランド・RORSTRAND・1976年クリスマスプレート・箱付 - ファイヤーキング 卸 仕入れ 小売 通販サイト - Fire King AG
RORSTRAND／ロールストランド Xmasイヤープレート1970-1980年- 暮らしのたからもの
RORSTRAND／ロールストランド Xmasイヤープレート1970-1980年- 暮らしのたからもの
Rorstrand｜母の日、父の日イヤープレート - haluta(ハルタ ...
c3869c]イヤープレート 1976年 [Gustavsberg/Sweden］ | 北欧 ...
Rorstrand クリスマスプレート 1984年 ロールストランド ...
Gustavsberg/グスタフスベリ/Jul tallrik/クリスマス プレート/1976...
北欧食器・ロールストランド・RORSTRAND・1976年クリスマスプレート・箱付 - ファイヤーキング 卸 仕入れ 小売 通販サイト - Fire King AG
Gustavsberg》クリスマスイヤープレート 1979年 | sugallery
ロールストランド/Rorstrand シルビア/Sylvia コーヒーカップ ...