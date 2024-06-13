九谷焼 蓋付茶器　亀甲文

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約360年続く歴史ある、九谷焼九谷焼の特徴は、「呉須（ごす）」とよばれる藍青色で線描きし、「五彩」とよばれる、赤・黄・緑・紫・紺青の5色での絵の具を厚く盛り上げて塗る彩法です。絵柄は大胆な上絵付けがなされており、力強い印象を与えます。お祝いの頂き物です。茶器と茶托のセットです。化粧箱の中の貼り付けの生地に色が付着しています。自宅保管の為、ご理解いただける方でお願い致します。