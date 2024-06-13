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商品詳細
#メロンパン、クラシカル家具を多数出品中！詳細はこちら。幅36cm奥行36cm高さ46cmイタリア製ブランド：ロイズアンティークスLloyd'sAntiques(横浜、日本)品名：アンティーク調スツール/ラウンドスツール素材：真鍮座面：布張りカラー：グリーン横浜ロイズアンティークスのイタリア製スツールです。フレームと脚は真鍮製です。座面は美しいグリーンカラーの布張りで、金色に塗装されたフレームとよく合っています。木製フレームにはない軽やかさと優美さがあります。おすすめします。【状態の説明】中古品です。座面に汚れ、フレームに変色がありますが、スツールとして問題無くお使いいただけます。検索ワード#カッシーナ#アルフレックス#カリモク家具#マル二木工#IDC大塚家具#コンランショップ#アクタス#三越家具#ブルージュ#横浜ダニエル#オールドメゾン#銀座和光#ローラアシュレイ#サラグレース#三越#伊勢丹#高島屋#阪急#阪神#大丸#松坂屋#そごう#西武#ロイズアンティークス#Lloyd'sAntiques#横浜#日本#猫脚#スツール#グリーン布張り#真鍮製#イタリア製#Lloyd'sAntiquesM8171主な素材...金属
http://narcologia.ru/goods/insignificant718182.html
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ロイズアンティークス 猫脚スツール グリーン 布張り 真鍮製 イタリア製-
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イタリア製猫脚スツール ストライプ (茶枠)【グリーン/ピンク/レッド】
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