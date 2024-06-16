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- 昭和レトロ カットシャンパングラス 9個
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商品詳細
☆先にプロフィールをお読みくださいませシャンパングラス9個です。一度だけ数個使用、後自宅保管していました。綺麗だと思いますが、くれぐれも自宅保管、中古品に御理解ある方のみご購入くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/preference695438.html
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