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昭和レトロ　カットシャンパングラス　9個
商品番号 D90694508809
商品名

昭和レトロ　カットシャンパングラス　9個
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆先にプロフィールをお読みくださいませシャンパングラス9個です。一度だけ数個使用、後自宅保管していました。綺麗だと思いますが、くれぐれも自宅保管、中古品に御理解ある方のみご購入くださいませ。
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