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- 10/14値下げ すずらん 3個セット 新品 kasipesu 来客用 グラス
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商品詳細
百貨店でひとめぼれし購入しましたが一度も使っておりません。kasipesuとありますがブランドなのか？よくわかりません。ご来客用の素敵なグラスですが普段使いにもテンションあがりそうな素敵なお品物です。ひとつあたり、4000円ほどしました。3つセットです。バラ売りもできますが、まとめてお譲りしたいので割高になります。1つ＝1990円2つ＝3700円3つ＝4990円でお願いいたします。箱はありません。お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)#すずらん #グラス #来客用#贈答用 #セットカラー···グリーングラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、セット(3つ以上)、コップ、湯呑み、ロックグラス素材···ガラス
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