アラビア ムーミン マグ イブニングスイム サマー 2019年 限定 正規品

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ご覧頂きましてありがとうございます。◉ARABIAMoominMugCupEveningSwimSummer2019year2019年夏限定デザインの“イブニングスイム”は、コミックス『おさびし島のご先祖さま』のワンシーンです。物語の舞台は無人島で沈みかけの太陽が海も茜色に染める夕暮れ時、海へ飛び込むムーミンママ、ムーミン、ムーミンパパ達と海面からは、ミムラが顔をのぞかせています。のんびりと楽しい夏の夕暮れにぴったりの一場面が描かれています。※正規輸入品にはケースとギャランティカードが付属されてます。お値下げはご遠慮ください。◉詳細・付属品●サイズΦ80xW110xH80mm●材質磁器●容量300ml●バーコードシール●アラビアケース●正規輸入品証明書(ギャランティカード)MOOMINARABIAiittalaアラビア食器アラビアムーミンマグアラビアムーミンマグカップイッタライッタラ食器北欧食器フィンランドマリメッコスコープ2019夏限定キッズマグカップフィンレイソンムールラマルティネックスハックマンオプトデザインラットスタートカルト