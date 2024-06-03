新品　清水焼　京焼　平安竹峰窯　吉川竹峰　染付　青華菊湯呑　汲出碗　煎茶碗

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新品清水焼 京焼 平安竹峰窯 古川竹峰染付青華菊 ￼汲出碗５客 湯呑茶碗煎茶碗煎茶道具茶器 高台湯呑京都で100年続く清水焼窯元竹峰窯ちくほうがま初代竹峰は六古窯の一つである福井県越前の出身で、陶芸を志し明治４２年上京、京焼各窯元にて陶工の技術の修行を積み、大正9年独立し東山区日吉町に竹峰窯を築く、以後４代（古川拓郎）に渡り志を引き継ぎ、竹峰本来の作風を守りつつ日々の生活が晴れやかになるような食器作りを目指しています。熟練した職人の技で、薄手に作り、軽いのが特徴で染付・上絵等多数商品があります。通商産業大臣指定伝統工芸品 伝統工芸士 清水焼らしい薄手の繊細な器に独自の染付模様を施し格調ある器です高台が付きコロンとした器可愛らしい絵なので、色々なシーンに使って頂けますサイズ口径8高さ6未使用ですが、長く自宅保管のお品箱はヤケ、傷、テープ痕がございます。梱包材とご理解下さいショップ内清水焼 平安竹峰窯 染付雲錦湯呑叶光夫の和菓子皿 清閑寺窯杉田祥平 仁清橋本城岳抹茶碗 洸春造りの菓子鉢清水六兵 花瓶 川尻一貫の花瓶勝野翠坊 和楽 楽焼 常滑焼 九谷焼 信楽焼 古伊万里焼 九谷焼、有田焼瀬戸焼萩焼など出品しています#清水焼 #京焼 #伝統工芸士#平安竹峰 #吉川竹峰 #汲み出し碗#清水焼汲み出し碗 #清水焼#青華菊 #竹峰窯湯呑