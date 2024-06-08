H.P.DECO ジャケットのチェア

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商品詳細
5,6年前にH.P.DECOで購入しました。ジャケットをかぶせたデザインになっています。インテリアとして使用していました。定価は5〜6万円ほどでした。ヴィンテージACTUSIDEEミッドセンチュリー椅子イス北欧ハーマンミラーイームズビンテージアンティークアクメファニチャデンマークなどお好きな方にも！#hpfrance#hpdeco
http://narcologia.ru/goods/manufacture17641.html
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