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アルティメットルミナスプレミアム／仮面ライダー電王ソードフォーム+ライト
商品番号 H85145041963
商品名

アルティメットルミナスプレミアム／仮面ライダー電王ソードフォーム+ライト
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『#MBANDAIアルティメットルミナス仮面ライダー』シリーズのフィギュアとルミナスユニットのセットです。組み立て済み未使用品ですが初期不良が気になる方や神経質な方はご購入をお控えください。安心の匿名、追跡付き配送でお送りいたします。値下げを希望される方は他商品とのセット購入をご検討頂くか、他出品者をおあたりください。#MBANDAIアルティメットルミナス#アルティメットルミナス#アルティメットルミナスプレミアム#bandai#バンダイ#仮面ライダー#仮面ライダー電王
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