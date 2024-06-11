B'z LIVE 2023 -STARS- ガチャガチャ　ピックバッジ3種類

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閲覧頂きましてありがとうございます。B'zLIVE-GYMPleasure2023-STARS-ガチャガチャ、ピックバッジ3種類になります。即購入OKです。単品購入希望の方がおられましたら、コメントの方をよろしくお願い致します。新品未開封で撮影するためにカプセルを開けただけです。カプセルはなしで丁寧にプチプチに巻いて発送致します。