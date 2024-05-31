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茶托　茶器　在銘　大黒文作　共箱　C159
商品番号 D27261893965
商品名

茶托　茶器　在銘　大黒文作　共箱　C159
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶托5個セットです。箱:縦約4.3㎝×横約10.7㎝×高さ約5.5㎝茶托:縦約7.5㎝×横約10.5㎝×高さ約2.1㎝状態は写真でご確認ください。長期保管品の為、ご理解いただける方宜しくお願い致します。#受け皿#受皿#茶台#煎茶道具
http://narcologia.ru/goods/Addict496818.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce55955.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial232716.html
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