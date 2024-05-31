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- 茶托 茶器 在銘 大黒文作 共箱 C159
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商品詳細
茶托5個セットです。箱:縦約4.3㎝×横約10.7㎝×高さ約5.5㎝茶托:縦約7.5㎝×横約10.5㎝×高さ約2.1㎝状態は写真でご確認ください。長期保管品の為、ご理解いただける方宜しくお願い致します。#受け皿#受皿#茶台#煎茶道具
http://narcologia.ru/goods/Addict496818.html
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