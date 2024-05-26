フランス ベルギー アンティーク デザートプレート boch 小皿 ヴィンテージ

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ベルギー製 ヴィンテージ BOCH ボッホ Paradiso 19cm デザートプレート ... ベルギー製 ヴィンテージ BOCH ボッホ Paradiso 19cm デザートプレート ...



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ベルギー製 BOCH ボッホ Rambouillet デザートプレート 18.7cm ... ベルギー製 BOCH ボッホ Rambouillet デザートプレート 18.7cm ...

\"BOCH\"DessertPlateベルギーの小花デザインのデザートープレートのご紹介です。絵柄や色が柔らかくとても可愛いデザインのプレートになります。深みのあるグリーンで描かれています。状態のいい物から販売しています。枚数サイズ何枚かありますのでご確認の上ご購入ください。表面真ん中部分にシミが沢山あります。画像でご確認ください。こちらのアイテムはバックプリント、バックスタンプがあります。全長:約20cm特に目立った欠け、ヒビ等はないのですがアンティークに慣れた方、アンティークに雰囲気がお好きな方にご購入をお願いいたします。ズレ、焼成時からの傷、釉薬のはげ等ある場合がございます。当時の技術ならではの味としてお楽しみ下さい。お写真をよくご覧になってご検討くださいませ。お気軽にお問い合わせください。brand:\"BOCH\"age:1920頃color：white×greensize：直径20cm高さ約2cmmaterial：陶器食品用食器としての輸入ではなくコレクションや装飾用としての輸入になります。コレクション・装飾用としてご使用下さい。状態はあくまでこちらの主観になりますので画像にてご確認下さい。中には細かい傷やダメージ等の見落としもあるかもしれませんがアンティークなお品ですのでご了承ください。部分的に細かいキズや汚れがございます。ご不明点はお気軽にお問い合わせください。商品名\"BOCH\"Plate管理番号222-0803国Belgiumお皿/お椀/デザート食器...皿/プレートカラー...グリーン素材...陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド...その他焼き物皿/プレート形状...丸