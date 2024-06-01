計14個 博多人形 国明作 千成ひょうたん 高さ35㎝ 伝統工芸 元箱、日本 ...

計14個 博多人形国明作千成ひょうたん高さ35㎝伝統工芸元箱、日本置物オブジェ市松文化豊臣秀吉馬印旗印コンテナ貿易に最適テイスト···和モダン、和風種類···その他カラー···ベージュ系素材···陶器・磁器高さ···30～39.9cm



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国明 作 華 43,450円



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