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計14個　博多人形 国明作 千成ひょうたん 高さ35㎝ 伝統工芸 元箱、日本
商品番号 P50559239368
商品名

計14個　博多人形 国明作 千成ひょうたん 高さ35㎝ 伝統工芸 元箱、日本
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 9,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

計14個　博多人形国明作千成ひょうたん高さ35㎝伝統工芸元箱、日本置物オブジェ市松文化豊臣秀吉馬印旗印コンテナ貿易に最適テイスト···和モダン、和風種類···その他カラー···ベージュ系素材···陶器・磁器高さ···30～39.9cm
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