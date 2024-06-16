コンランオールドチーク無垢ゾウぞう象アニマル木彫り木製オブジェ置物アジアンモダン

THECONRANSHOPザコンランショップ購入オールドチーク天然木無垢古材アジアン象ぞうゾウ木彫り彫刻木製オブジェ置物製品仕様；・サイズ：全長約28×幅約8.5×高さ約20.5cm・脚：ロッキング式・材質：チーク天然木製品特徴；・木目や自然の風合いを生かした オールドチーク天然木無垢古材を削り出して 細部まで丁寧につくられた幸福の象徴、象ぞうゾウの木彫り彫刻木製オブジェ置物・前後に揺れるロッキング式の脚がゆったり感を演出してくれます・アジアン、和風モダン、昭和レトロ、北欧、ナチュラル、カントリー、 ミッドセンチュリー、カフェスタイル、レトロモダン、シャビーシック、 インダストリアル、男前インテリア、フレンチ、ブルックリンスタイルなど、 様々なスタイルのインテリアにも違和感なく溶け込み、 空間を彩るアクセントとして重宝します目立った傷や汚れ等なく、購入時と変わらず非常にきれいな状態ですが、オールドチーク天然木無垢古材特有の自然の風合いが所々見受けられますので、商品の性質をご理解のうえ、ビンテージ/アンティーク商品に不慣れで理解のない方、細かい点が気になる神経質な方はお控えくださいヴィンテージグッドデザイン入手困難希少品限定品ヒッピー西海岸カリフォルニアサーフスタイルアジアン和風昭和レトロ木箱古材ウッドACMEアクメP.F.SジャーナルスタンダードファニチャーUNICOウニコガレージ世田谷ベースミリタリー



コンランオールドチーク無垢ゾウぞう象アニマル木彫り木製オブジェ置物 ...



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