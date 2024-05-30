レトロ りんご グラス カップ

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商品詳細
ネズミとリンゴの透明なグラス？カップです。可愛くて購入しましたが思ったより小さかったので出品しました。購入がない場合には取り下げも考えています。商品を確認するために開封しました。その時に付いた指紋があるかもしれないので、神経質な方の購入は御遠慮くださいませ。●サイズ：縦約7cm横約11cm奥行き約8cm(取っ手を除く)⚠️こちらのサイズは、封をしたまま計りましたので誤差はご了承くださいませ。●状態：今年の夏に購入し、飾らずに室内にてプチプチにまいたまま保管していました。美品ですが、使用感が気になる方は写真でご確認ください。●その他、注意事項：ワレモノですので必ず保証付で発送させて頂きます。⚠️注意⚠️クレームは受けつけていません。素材···ガラス
http://narcologia.ru/goods/smear997304.html
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