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- 【美品】ロイヤルコペンハーゲン 1966年 イヤープレート クリスマスプレート
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商品詳細
当店のロイヤルコペンハーゲン一覧はこちら⇒#M5ロイコペその他のヴィンテージ品はこちら⇒#M5コレクション◆ロイヤルコペンハーゲンイヤープレートクリスマスプレート1966年／昭和41年「教会の黒い鳥」◆本品はマークに傷のない一級品になります。58年前のヴィンテージ品です。プレートは1枚1枚が手描きのため、多少の違いがございます。オリジナルの箱はありません。【コンディション】本品はとても良いコンディションでです。【詳細】サイズ：直径約18cm生産国：デンマーク【発送・梱包・送料】送料無料。24時間以内の発送を心掛けています。本品は宅急便コンパクトでの発送。梱包は緩衝材（プチプチ等）で巻き、新品のダンボールで丁寧に梱包します。【保証・返品ポリシー】プロフィールをご確認ください。◆当店のロイヤルコペンハーゲン一覧はこちら⇒#M5ロイコペ◆その他のヴィンテージ品、アンティーク品、美術品を見たい方は、こちらをクリック⇒#M5コレクション◆その他の商品を見たい方は、こちらをクリック⇒#M5ALL
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