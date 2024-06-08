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膨れ織マルチカバー　グリーン　190×190cm
商品番号 D43122117933
商品名

膨れ織マルチカバー　グリーン　190×190cm
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

膨れ織マルチカバーが入荷しました！綿混生地でやわらかなな肌触りです。素材は綿50%、ポリエステル50%です。裏と表で反転する柄なのでリバーシブルでお使いいただけます^^・ソファーカバー・ベットカバー・こたつカバーとご利用シーンはたくさん！他にもインテリアアイテムを多数出品しておりますので#carryインテリア　をクリックして是非ご覧ください^^おまとめ買い割引もございます！ローラアシュレイ、フランフラン、アフタヌーンティー、マリメッコ、キャスキッドソンミントン、ピンクハウス、フェイラー、ザラホーム、ニトリ、イケヤ、ウィリアムモリス、リバティ、サンダーソン、ヴェッジウッド、ロイヤルコペンハーゲン、ジョージジェンセン、イッタラ、フェンディ、ラルフローレン、ナハトマン、リチャードジノリ、ラグ、マット、こたつカバー、花柄、造花、インテリア、インテリア雑貨、インテリア小物、お好きな方是非^^
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