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- 膨れ織マルチカバー グリーン 190×190cm
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商品詳細
膨れ織マルチカバーが入荷しました！綿混生地でやわらかなな肌触りです。素材は綿50%、ポリエステル50%です。裏と表で反転する柄なのでリバーシブルでお使いいただけます^^・ソファーカバー・ベットカバー・こたつカバーとご利用シーンはたくさん！他にもインテリアアイテムを多数出品しておりますので#carryインテリア をクリックして是非ご覧ください^^おまとめ買い割引もございます！ローラアシュレイ、フランフラン、アフタヌーンティー、マリメッコ、キャスキッドソンミントン、ピンクハウス、フェイラー、ザラホーム、ニトリ、イケヤ、ウィリアムモリス、リバティ、サンダーソン、ヴェッジウッド、ロイヤルコペンハーゲン、ジョージジェンセン、イッタラ、フェンディ、ラルフローレン、ナハトマン、リチャードジノリ、ラグ、マット、こたつカバー、花柄、造花、インテリア、インテリア雑貨、インテリア小物、お好きな方是非^^
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