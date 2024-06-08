ナカムラスタンダード 中村工芸 ラウンジチェア 1人がけ 紫色

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商品詳細
nakamurastandard(ナカムラスタンダード)の1人がけラウンジチェアです。10年ほど前に購入。保証書などありません。目立つ傷や汚れ、生地の擦れなど写真でご確認ください。脚部分は写真以外にも傷があります。サイズ(約)幅635㎜奥行660㎜高さ740㎜座面高400㎜（メーカーカタログより）素材張地ファブリック（パープル）★申し訳ありませんが今のところ値下げ交渉、オファー等はお受けしておりません。★発送に関しましてらくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便（または逆）へ変更する場合があります。配送方法にご希望がある場合は購入前にご連絡ください。★プロフィールをご覧の上ご購入願います。
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