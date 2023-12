【Pet Table Maki】 337

静岡県静岡市の山奥で2023年1月に伐採された丸太(槙の木)を使用したペット用テーブルです。ペットサロン経営者が、わんちゃんねこちゃんの使いやすさを考えて、ひとつひとつ手作業で製作しています。おすすめです。無塗装の為わんちゃんねこちゃんが舐めても安心です。 ガラスボウル付き槙の木は防風、耐湿性、耐虫性などに優れ、昔より高級建材として首里城にも利用されておりました。ひのきよりもずっしりとしていて、硬さがあります。水濡れに強いためペットテーブルにおすすめの木材です。こちら根に近い部分で槙の木のためかなり希少になります。【テーブル】幅約23㎝×奥行き22㎝×高さ約17㎝【ボウルサイズ】幅約14㎝×高さ約6.5㎝※ハンドメイド仕上げのため、色味、質感などに個体差がございます。予めご了承ください。ご希望のサイズありましたら、コメントいただければ対応させてもらいます。※天然木を使用しているため、乾燥の進行により割れ目が出ますのでご了承下さい。#ひのき #檜 #ヒノキ #丸太 #椅子#キャンプ #アウトドア #台 #スツール#ハンドメイド #DIY#丸太トーチ #スウェーデントーチ#ペットテーブル#餌台#ペット用品



