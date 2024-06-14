＊【箱付き新品】美濃焼 セラミック藍 鹿野苑茶托付急須茶器 エスニック アジアン

＊ご覧いただきありがとうございます＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【ブランド】美濃焼・セラミック藍【デザイン】アジアン・エスニック●茶器セット ・急須（直径横約15.8cm・高さ約8.5cm） ★横→端から注ぎ口まで ★高さ→蓋込み ・湯呑（直径約8.7cm・高さ約5.4cm） ・茶托（直径約12cm・高さ約2cm）●湯呑み/湯呑茶碗/フリーカップ/急須/茶器セット◎有田焼・九谷焼・美濃焼などの伝統的な焼き物が好きな方…エクレクティックカイカイeclectiquekaikaiが好きな方にもオススメです。◎流通を見かけることが少ないので【レア】【希少品】だと思います。◎おまとめ割やフォロー割など各種割引きを用意しています！プロフィールをチェック(^O^)＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【状態】未使用に近い（長期自宅保管品のため）※実際の使用はありません。【詳細説明】エキゾチックな雰囲気が感じられるとても素敵なデザインです。金彩も沢山使われており豪華で綺麗です。【傷や劣化について】専用箱に入れて大切に保管していました。特記すべき傷等は見当たりません。素人のため小さな見落としはご了承ください。【専用箱・お手入れについて】専用箱があります。経年劣化が多少ありますが破れなどはないため発送に使わせていただきます。商品は梱包前に軽く拭き取りをします。【発送について】当方で商品を丁寧に保護し専用箱に戻します。箱の蓋はテープで止めさせていただきます。専用箱にプチプチを巻いて発送となります。こちらの商品は郵便局窓口から発送となります。当方では土日祝日は発送しておりません。購入日によっては発送までお時間をいただきます。平日は通常毎日発送しております。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊↓↓取り扱い中の食器はこちら↓↓#tkse食器ショップ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊素材···陶磁器種類···湯呑サイズ···小（直径：～17.9cm）形状···丸＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ご購入をお待ちしております＊管理番号/09913121@11800



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