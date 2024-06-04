バリ島、アンティークキャンドルスタンド，インテリア雑貨，アジアンオブジェ

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商品詳細
サイズ高さ--170㎝巾--28㎝重さ--約8kg素材--アイアンこちらの商品はアジアンワールドバザール那須にて購入した物です。アンティークキャンドルスタンドとして、アジアンインテリア雑貨，スタンドオブジェとして、アジアンワールド雰囲気を満喫していただける商品だと思いますよ！土台にサビがあるので、6枚目の写真の様に観葉植物など、添えて観てね？サイズ---200までで発送しますね！
http://narcologia.ru/goods/calling257050.html
http://narcologia.ru/goods/septet243119.html
http://narcologia.ru/goods/rouge926610.html
キャンドルホルダー | バリ島直輸入！アジアン雑貨・家具の通販 ...
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キャンドルスタンド☆ホルダー | アジアン雑貨-Asian MRK
ガラスとウッドの筒形のキャンドルホルダー(12800)【 キャンドルホルダー ガラス ろうそく立て おしゃれ キャンドル スタンド 木製 大きい アンティーク風 ディスプレイ テラリウム オブジェ インテリア 北欧 カフェ レストラン 食卓 店舗用 】
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木製 キャンドルスタンド B-S 20cm-アジアンインテリア＆バリ雑貨 ES-STYLE
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キャンドルホルダー キャンドルスタンド 真鍮 キャンドル ホルダー 約 ...
キャンドルスタンド☆ホルダー | アジアン雑貨-Asian MRK
キャンドルホルダー キャンドルスタンド 高さ 6cm 直径 2cm 真鍮 ...
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キャンドルスタンド☆ホルダー | アジアン雑貨-Asian MRK
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木製 キャンドルスタンド B-S 20cm-アジアンインテリア＆バリ雑貨 ES-STYLE
キャンドルスタンド ホワイトウォッシュ木製 ラウンド型 Sサイズ 約 W 12.7 × D 12.7 × H 20 cm キャンドルホルダー ロウソク立て ウッド 燭台 キャンドルトレー デコレーション インテリア おしゃれ 北欧 モロッカン アンティーク風 アジアン雑貨 モロッコ BOHO ...
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キャンドルホルダー キャンドルスタンド 真鍮 キャンドル ホルダー 約 ...
キャンドルスタンド☆ホルダー | アジアン雑貨-Asian MRK
キャンドルホルダー キャンドルスタンド 高さ 6cm 直径 2cm 真鍮 ...