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バリ島、アンティークキャンドルスタンド，インテリア雑貨，アジアンオブジェ
商品番号 S70460809007
商品名

バリ島、アンティークキャンドルスタンド，インテリア雑貨，アジアンオブジェ
ブランド名 チャイハネ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ高さ--170㎝巾--28㎝重さ--約8kg素材--アイアンこちらの商品はアジアンワールドバザール那須にて購入した物です。アンティークキャンドルスタンドとして、アジアンインテリア雑貨，スタンドオブジェとして、アジアンワールド雰囲気を満喫していただける商品だと思いますよ！土台にサビがあるので、6枚目の写真の様に観葉植物など、添えて観てね？サイズ---200までで発送しますね！
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