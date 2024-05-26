ブレステイキングストラップ'22年モデル チャコールパセリMサイズ+ラップリフト

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・ブレステイキング/サックスストラップ2022年限定モデル・チャコール・パセリMサイズ+ラップリフトブレステイキングストラップライザプレミアムⅡは購入時定価¥22,500（税別）ラップリフト(インディゴ×カカオ)https://www.breathtaking.jp/product/accessories/wraplift/本革・スエード（リバーシブル仕様）購入時定価¥5,500（税別）※値引き交渉はお受けしません。【商品状態の説明】2022年1月ごろ購入。演奏会や練習で使用済みの、中古であることをご了承ください。ところどころ、皮の変色もあります。保管は、自宅で陽の当たる場所には放置しておりません。サックスストラップとしての機能に大きな問題はありません。※ストラップとラップリフトを合わせて出品となります。それぞれ単品でのご購入相談は受付致しませんので、ご了承ください。アクセサリー・パーツ...ストラップレベル...初心者