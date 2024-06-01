廃番　超貴重　ノーマンコペンハーゲン　グラス　花瓶L

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ノーマンコペンハーゲン3つ穴のLサイズのフラワーベースです。廃盤品ですのでビンテージとして貴重なお品です。とても人気のあったシリーズです。ずっとパントリーに仕舞い込んでいた為、とても美品です。専用BOXあり 自宅保管ですので神経質な方は、よくご覧になってご検討くださいませ。探していた方に是非。#ノーマンコペンハーゲン#ホルムガード#イッタラ #アラビア#コンランショップ#北欧#花瓶#フラワーベース#廃盤#ヴィンテージ#レア#貴重#IKEA#スカンジナビアンデザイン#アルテック#ロイヤルコペンハーゲン#マリメッコ#ケーラー#アルテック主な素材···陶磁器