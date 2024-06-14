いティーポット耐熱ガラス 茶こし 急須ケットル やかん ガラス瓶600ML ...

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商品詳細
★ご来店いただいて誠にありがとうございます。沖縄と北海道への発送が高いですから、１5００円の送料が必要です。ご了承ください。☆商品詳細☆新品未使用※容量:600mL※サイズ:8×10.5cm●品質●※耐熱ガラス製なので丈夫で長持ちできます。耐温度差-20度～120度。熱いものも、冷たいものも両方使えるので、年中愛用してもらえます。※紅茶ハーブティー、工芸茶、花茶、茶道などおすすめ掌サイズのガラスポット。※カフェやレストランでも使われています。●加熱●お水入れてガスレンジ と ヒーター加熱可能です。
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