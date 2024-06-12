バカラ　アイベース　スクエアS

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見ていただいてありがとうございます！結婚式のお祝いでいただいたものですが諸事情により手放すことを決意したものらしいです、、、内側の凹凸と外側の水平方向の凹凸に光が当たると綺麗です^^バカラのベストセラーシリーズ花を生ける人や大切に扱っていただける方へ巡ることを祈って今回出品いたしました。箱無しになります。多少箱の外で保管してた感じがありますが傷や欠けはないです。カテゴリ···花瓶主な素材···ガラス