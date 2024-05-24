3方向 指示信号機 ガチャ アレンジ【グレー】

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『ガチャガチャ信号機アレンジ』☆ミニチュア灯器コレクションをアレンジして本物と同じ動作をする様にしました。☆ネジ止め式に改造しましたので電池交換可能です！※写真10枚目☆【グレー】に塗装しました☆全部で【６パターン】の光り方を実装しました！✄┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿『注意点』☆特にありません。✄┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿『その他の情報』☆電源交換時は市販のボタン電池[LR41]で交換可能です！☆『信号機本体』『チェーン』『新品のボタン電池』『説明書』をお売り致します。☆接合部はネジでしっかりと固定し、耐久性の高い設計ですので落とす程度では壊れません！✄┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄『実際の動作』◎電源ON◎1秒間全点灯◎1秒間全消灯《モード…1》①15秒…青②3秒…黄＆⇦＆⇧③2秒…赤＆⇦＆⇧④7秒…赤＆⇦＆⇧＆⇨⑤3秒…黄⑥18秒…赤《モード…2》①15秒…赤＆⇦＆⇧②3秒…黄③7秒…赤＆⇨④3秒…黄⑤20秒…赤《モード…3》①15秒…赤＆⇦＆⇧②3秒…黄③2秒…赤④7秒…赤＆⇨⑤3秒…黄⑥18秒…赤《モード…4》①15秒…赤＆⇦＆⇧＆⇨②3秒…黄③30秒…赤《モード…5》①15秒…青②3秒…黄③15秒…赤《モード…6》①15秒…赤＆⇦＆⇧②3秒…黄③7秒…赤＆⇨④3秒…黄⑤13秒…赤⑥7秒…赤＆⇦✄┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿#日本信号#信号機ガチャガチャ#ミニチュア灯器コレクション#ミニチュア#信号機#指示信号機