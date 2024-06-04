天然石　３本セット　タイガーアイ　虎目石　ラピスラズリ　青金石　印材　印鑑　開運

タイガーアイ(虎目石)2本とラピスラズリ(青金石)1本の合計3本セットです。この度処分致します！元々は印材ですが鑑賞用やお守りとしてお使い下さい。ラピスラズリは写真より実物の方が綺麗です。虎目石はとても綺麗です。★特別価格につき、お値引きなし、単品販売、バラ売り、セット内容の変更もなしでお願い致します◎金運・仕事運の上昇◎祈願成就・願望成就◎幸運を招く・運気上昇◎人間関係を良好にする◎トラブルを回避する◎勝負運アップする◎決断力・行動力をアップする出品者「AAA」一覧はコチラをクリック⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ #出品者AAAアクセサリー出品者「AAA」一覧はコチラをクリック⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ #出品者AAA出品一覧天然石は工業製品と違い必ず傷、クラック（内部の割れ）、インクルージョン（内部の気泡や不純物）があります。またライトなどの関係で写真と実物の色味が異なることがあります。その点をご理解いただいた上でご購入下さい。画像が全てとなります。画像を良くご覧いただき、ご納得の上でご検討お願いします。#天然石#魔除け#風水#パワーストーン#在庫処分#浄化#ハンドメイド#ヒーリング#スピリチュアル#鉱物#天然水晶#大量処分#まとめ売り鉱物印鑑インテリア占い



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