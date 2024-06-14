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GreenRoom GALLERY NICK KUCHAR サイン入り
商品番号 C71673720209
商品名

GreenRoom GALLERY NICK KUCHAR サイン入り
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 3,000 円
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商品詳細

NICKKUCHARニック　カッチャーハワイのオアフ島在住のアーティスト。出身地のフロリダ州でサーフィンと絵を学んで育ったというニックさんは、大学でインダストリアルデザインを専攻し、インテリアディスプレイのデザイナーとして活躍。その後、自身のブランドをスタートし、レトロハワイのトラベルマップシリーズがシグニチャーアートとして人気を集めています。最高にかわいいですこのまま袋入りで飾っていました購入時にKUCHARにALOHAのサインを書いていただきました！
http://narcologia.ru/goods/preference390338.html
http://narcologia.ru/goods/Adder882975.html
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