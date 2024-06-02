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ノリタケ　フクロウ3匹　置物　東さ5-0910⑧
商品番号 J22092968019
商品名

ノリタケ　フクロウ3匹　置物　東さ5-0910⑧
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 4,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

幅約14㎝=土日祝日　発送不可　トラブル防止の為=常時携帯を持っていないので返信が遅れる場合があります。時間指定はできません。同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。基本的には、ゆうパック元払いです。個別をご希望でしたら、ご購入後取引メッセージに連絡してください。ない場合は、同梱いたします。違うIDでの同梱発送は、　ご連絡お願い致します。__________________絨毯は、畳めるものは畳んで発送致します。___________________発送は、随時行なっておりますが、混み合っております。お時間いただく場合もあります。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/organization102062.html
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