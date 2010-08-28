油絵　（葡萄）ぶどう　ブドウ　巨峰　シリーズ1

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商品詳細
1998年の作品Ｆ0絵のサイズ18×14額装ごと31×27程度額装はお好きならものに交換可能額がいらない場合は1000円引きにさせて頂きます。アトリエ整理中配送はゆうゆうメルカリ便から、らくらくメルカリ便に適宜変更させて頂く場合もあります。発送後連絡メールにてお知らせいたします。作者にってはプロフィールをご覧下さい。#果物 葡萄＃果物 ぶどう＃果物 ブドウ 果実 秋の果物 巨峰 ＃小さな絵
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