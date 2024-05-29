流木　鑑賞用　３個セット　置物

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✨✨流木 鑑賞用 置物 ３個セット✨✨。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。宮崎で拾った流木です。透明のニスを塗って仕上げていますので、自然の色のままです。ニスを２度塗りしているので光沢があります✨置き方を変えて、色々なスタイルで楽しめます♬３個セットです。【注意事項】・アク抜きは行っておりません。・ニスを塗っていますので⚠水の中には入れないでください。⚠魚・昆虫・爬虫類などの生き物と一緒に入れないでください。※閲覧環境により多少色味が異なる場合があります。(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)ご理解頂ける方のご購入お待ちしております❀