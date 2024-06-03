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- 【国産鉱物】水晶ポイント・クラスター［山梨県産］
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商品詳細
山梨県竹森鉱山 水晶18点セットです。今は採集禁止の産地となっており、貴重な標本です。内包物やレインボーも見られます。サイズは1cm方眼の下地を参考にして下さい。#パワーストーン#水晶 #国産鉱物 #鉱物
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