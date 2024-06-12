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商品詳細
唐時代の銅製の馬の置物と思われます。（祖父のモノで、置く場所に困っているので出品しました）大切に保管しておりましたのでそれなり美品です。宜しくお願いします。#中国#唐#馬#唐銅#銅製#横臥馬#古美術#貴重#置物#レア#骨董#骨董品#唐時代
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