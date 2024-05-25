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スワロフスキー　クリスマスツリー　Swarovski
商品番号 F34158603877
商品名

スワロフスキー　クリスマスツリー　Swarovski
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...クリスタル頂き物です。残念ながら飾る習慣がないため、ずっと保管していました。保証書には平成14年とあります。欠けもなく美品ですが長期保管であることをご了承ください。高さ約8cm　幅約6,5cm即購入OKです。NCNRでお願いいたします。
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