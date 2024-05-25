スワロフスキー　クリスマスツリー　Swarovski

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商品詳細
素材...クリスタル頂き物です。残念ながら飾る習慣がないため、ずっと保管していました。保証書には平成14年とあります。欠けもなく美品ですが長期保管であることをご了承ください。高さ約8cm 幅約6,5cm即購入OKです。NCNRでお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/recycling497014.html
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