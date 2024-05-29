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狸の剥製　熊の置物
商品番号 O68100799023
商品名

狸の剥製　熊の置物
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実家掃除中です。長年自宅保管しておりましたので経年劣化みられますが、商売繁盛の縁起物です。それぞれのお値段になっておりますので、お間違いないようお願いいたします。たぬきの剥製（全体）縦　約50cm横　約35cm奥行き　約30cm台座　直径約23cm高さ　約3cm熊の置物縦　約30cm横　約25cm奥行き　約23cmひび割れあります、写真でご確認ください。写真の通り、お酒を収納できるポケットがあります。神経質な方はご遠慮ください。
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