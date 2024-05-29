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商品詳細
実家掃除中です。長年自宅保管しておりましたので経年劣化みられますが、商売繁盛の縁起物です。それぞれのお値段になっておりますので、お間違いないようお願いいたします。たぬきの剥製（全体）縦 約50cm横 約35cm奥行き 約30cm台座 直径約23cm高さ 約3cm熊の置物縦 約30cm横 約25cm奥行き 約23cmひび割れあります、写真でご確認ください。写真の通り、お酒を収納できるポケットがあります。神経質な方はご遠慮ください。
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