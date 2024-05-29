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クリストフル CHRISTOFLE 小鳥 置物 ペーパーウエイト
商品番号 U86457280094
商品名

クリストフル CHRISTOFLE 小鳥 置物 ペーパーウエイト
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・クリストフルCHRISTOFLE小鳥置物ペーパーウエイト状態は画像にて確認してください画像に写っているもので全てになります自宅保管の為、神経質な方の購入は御遠慮いただき、ご了承いただける方のみ購入よろしくお願いします発送はプチプチに包んで匿名発送の宅急便コンパクトにて予定していますバラ売り不可・お値下げ不可でお願いします*****************************・
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