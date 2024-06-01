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ミニマル アート ハンガーラック kanademono
商品番号 Y95943238901
商品名

ミニマル アート ハンガーラック kanademono
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 7,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

気に入ってたのですが、引っ越して家に似合わなくなったので出します！コート用のハンガーラックとして愛用してました。たまに洗濯物かけにも。購入価格15950円。ハンドメイドなので小さな凸凹あります。サイズ幅580x奥行300x高さ1500mm素材アイアン仕上げ焼付け塗装重量約3.2kg耐荷重8kg
http://narcologia.ru/goods/mobilehome541143.html
http://narcologia.ru/goods/encourage377472.html
http://narcologia.ru/goods/stealth974776.html
シンプル アイアン ハンガーラック Black W90 / W120 – KANADEMONO
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ミニマル アート ハンガーラック – KANADEMONO
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【かなでもの】ミニマルでアートなハンガーラック｜アイアンフレームがオシャレな置いておくだけでオブジェになるラックです
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ミニマル アート ハンガーラック – KANADEMONO
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