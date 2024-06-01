ミニマル アート ハンガーラック kanademono

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気に入ってたのですが、引っ越して家に似合わなくなったので出します！コート用のハンガーラックとして愛用してました。たまに洗濯物かけにも。購入価格15950円。ハンドメイドなので小さな凸凹あります。サイズ幅580x奥行300x高さ1500mm素材アイアン仕上げ焼付け塗装重量約3.2kg耐荷重8kg