LLADRO 6749 外出先で　リヤドロ 置き物　インテリア

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リヤドロの陶器人形です。絶版6749外出先で自宅で保管していた物になりますのでご理解いただける方よろしくお願い致します。箱などはございませんが丁寧に梱包してお送り致します。高さ約27.5cm横約15cm