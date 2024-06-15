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商品詳細
本革製ブタの貯金箱です。幸せを呼ぶと言われている豚です。特に、傷などはございませんが、革本来の経年変化があります。写真でご確認ください。お部屋にあったら癒されます。クスッと笑ってしまう顔が可愛いらしい貯金箱です。本革で非常に稀な商品です。⚫︎大きさ約30cm#ハンドクラフト #レザークラフト #工芸品 #インテリア #オブジェ#動物 #天然皮革 #レザーインテリア #アンティーク#本革製#豚#貯金箱#皮革主な素材···その他置物···貯金箱
http://narcologia.ru/goods/mythic848435.html
http://narcologia.ru/goods/traverse910026.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement797199.html
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