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花 台
商品番号 Y88391837418
商品名

花 台
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 7,250 円
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商品詳細

ご覧下さいまして感謝です、花台画像13は見本です、ガラス部分は浮き輪のような厚みがあります、サイズ等は画像をご覧ください、尚完璧を求めの方神経質な方はくれぐれもお控えください、素材...ガラス
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